الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال أسبوعين متجاهلا بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوعين، ويمضي على مسار تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين، بدعم من انحسار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاهل المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لشهر ديسمبر والذي جاء أضعف من التوقعات.



ومن المستبعد أن تؤدي البيانات الضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة، والتي تعقب سلسلة من الأرقام الاقتصادية القوية، إلى أن يغير مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفه المحايد حاليا.



وقلص الدولار بالفعل مكاسبه بعد بيانات الوظائف، لكنه بوجه عام مستقر خلال الجلسة.



وأظهرت بيانات أميركية زيادة عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية 145 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بما يقل عن توقعات السوق البالغة 164 ألفا.



وجرى تعديل بيانات أكتوبر ونوفمبر لتُظهر تراجعا في عدد الوظائف التي جرت إضافتها بواقع 14 ألفا عما ذُكر في التقرير السابق. ووفر الاقتصاد 2.1 مليون وظيفة في 2019، وهو أقل من 2.7 مليون في 2018.



والأكثر أهمية، أن ارتفع متوسط الأجر في الساعة 3 سنتات أو 0.1% فقط بعد أن زاد 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت الأسواق تتوقع ارتفاعا بنسبة 0.3%.



ومقابل سلة من العملات، ربح مؤشر الدولار 0.1% يوم الجمعة إلى 97.50، مما يصل بإجمالي مكاسبه هذا الأسبوع إلى 0.7 بالمئة، متجها صوب تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.



وخلال الجلسة، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.584.



وارتفع الدولار أيضا على نحو متواضع مقابل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا إلى 109.58 ين بعد أن لامس ذروة أربعة أسابيع خلال الجلسة.



كما صعدت العملة الأميركية 0.2 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9748.



وتشير الخسائر التي تكبدها الين والفرنك السويسري إلى تبدد المخاوف بشأن وقوع صراع وشيك بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال ريكاردو ايفانجليستا كبير المحللين لدي أكتيف تريدرز "القوة الدافعة لصعود الدولار هذا الأسبوع كانت تراجع التوترات في الشرق الأوسط فيما تمنح البيانات الأميركية الصادرة في الآونة الأخيرة أيضا المستثمرين مجالا إضافيا للتفاؤل".



كما نزل اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1100 دولار.