الاتحاد السكندري يتعاقد مع أنيس سالتو مهاجم المنتخب الليبى

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء صفقة لاعب منتخب الليبى أنيس سالتو صاحب الـ٢٧ عاما، والذى سبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2018، وسبق لـ " سالتو " لعب بالنجم الساحلي التونسى وأهلي طرابلس الليبي، ويعتبر من العناصر الهجومية المميزة.



و وقع " سالتو " عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد لموسم ونصف بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف رئيس الجهاز واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة ومحمد إبراهيم المدرب العام للفريق وبلال نظير وكيل اللاعب.



ويُعد اللاعب صفقة رائعة ومميزة لزعيم الثغر لما يمتلكه من إمكانات ومهارات تهديفية كبيرة، وكان محل اهتمام العديد من الأندية المصرية والعربية للتعاقد معه في الآونة الأخيرة عقب فسخ اللاعب تعاقده مع نادى النجم الساحلى التونسى، ولكن جدية المفاوضات من جانب محمد مصيلحى وطلعت يوسف حسمت المفاوضات مع النجم الليبى وإتمام انتقاله للقلعة الخضراء.



وأشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية والبدنية لـ " أنيس سالتو " وأثنى كثيرًا على نجاح التعاقد مع اللاعب، وأوضح أن "سالتو" سيمثل إضافة حقيقية لخط هجوم زعيم الثغر لما يمتلكه من قدرات تهديفية مميزة، خاصة وأنه يعرف اللاعب وقدراته جيدًا من خلال تدريبه بنادى أهلي طرابلس الليبي.