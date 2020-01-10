AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع أنيس سالتو مهاجم المنتخب الليبى

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء صفقة لاعب منتخب الليبى أنيس سالتو صاحب الـ٢٧ عاما، والذى سبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2018، وسبق لـ " سالتو " لعب بالنجم الساحلي التونسى وأهلي طرابلس الليبي، ويعتبر من العناصر الهجومية المميزة.

و وقع " سالتو " عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد لموسم ونصف بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف رئيس الجهاز واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة ومحمد إبراهيم المدرب العام للفريق وبلال نظير وكيل اللاعب.

ويُعد اللاعب صفقة رائعة ومميزة لزعيم الثغر لما يمتلكه من إمكانات ومهارات تهديفية كبيرة، وكان محل اهتمام العديد من الأندية المصرية والعربية للتعاقد معه في الآونة الأخيرة عقب فسخ اللاعب تعاقده مع نادى النجم الساحلى التونسى، ولكن جدية المفاوضات من جانب محمد مصيلحى وطلعت يوسف حسمت المفاوضات مع النجم الليبى وإتمام انتقاله للقلعة الخضراء.

وأشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية والبدنية لـ " أنيس سالتو " وأثنى كثيرًا على نجاح التعاقد مع اللاعب، وأوضح أن  "سالتو" سيمثل إضافة حقيقية لخط هجوم زعيم الثغر لما يمتلكه من قدرات تهديفية مميزة، خاصة وأنه يعرف اللاعب وقدراته جيدًا من خلال تدريبه بنادى أهلي طرابلس الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلعت يوسف: تصدر الاتحاد جدول الدوري يقلقني

الأمريكي هاريس يصل الإسكندرية للانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.. صور

لتعويض ايمانويل بناهيني.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مهاجم افريقي

قبل مواجهة الإسماعيلي .. مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد والجهاز الفني

الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم إفريقي ويرغب في رحيل رباعي الفريق

الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع مدافع المنتخب الليبي بالتراضي

ترشيحاتنا

توجيه اتهام بالقتل العمد .. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أخبار الفن| أول صور لقتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه.. مدير أعمال نانسي: بدنا شوية وقت

هاني الناظر يكشف مفاجأة عن علاقة مرقة الدجاج بـ السرطان

تسخين السبانخ.. هاني الناظر يوضح 7 أكاذيب عن مرض السرطان

شاهد .. وصول كباش معبد الأقصر إلى ميدان التحرير

بعد 4 سنوات.. الشرطة الليبية تحدد موقع ذبح المصريين الأقباط في سرت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور