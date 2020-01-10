بـ الخيول.. بروفا لنقل المومياوات الملكية من التحرير الى متحف الفسطاط.. شاهد

قامت وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة بأول بروفا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.



وينشر موقع "صدى البلد" مجموعة صور تظهر البروفا، حيث ظهرت خلالها مجموعة من السيارات المغطاة بأشكال فرعونية ومصرية قديمة.



كما ظهرت في الصور نماذج استخدمت في التجربة لعربات حربية فرعونية تجرها الخيول،وذلك في حديقة المتحف المصري في التحرير والمنطقة الواقعة أمامه.



وتخطط وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ليكون الموكب عالميًا وعلي قدر وقيمة المومياوات الملكية التي سيتم نقله،حيث من المقرر دعوة رؤساء دول وحكومات لحضور الحدث.



وقامت الوزارة علي مدار الشهور الماضية بخطة تطوير للمسار الخاص بالمومياوات،بالتعاون مع محافظة القاهرة والمحليات،بحيث يظهر المسار بمحطاته بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

