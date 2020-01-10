إصابتها سطحية.. مريض نفسيًا يعتدي على فتاة بـ "كتر" في الوراق

أصاب مريض نفسيا فتاة بحرج قطعي سطحي بالرقبة بعد التعدي عليها بـ "كتر" أثناء سيرها في الشارع بمنطقة الوراق، وتمكنت قوات أمن الجيزة من ضبطه.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من مستشفي الوراق بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة وتبين أنه جرح سطحي طفيف وتم تقديم الاسعافات اللازمة لها، اشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أنه أثناء سير الفتاة بالشارع اعترض طريقها شخص وتعدي عليها بالضرب بــ "كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الاهالي من الامساك به.



وشرحت التحريات أن المتهم مريض نفسيا واصابة المجني عليها طفيفة وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.