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رياضة

محمد مصيلحي: نتائج الاتحاد السكندري تشعرني بالقلق.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قلقه بشأن نتائج الفريق الأخيرة بمسابقة الدوري العام.

وقال مصيلحي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: نتائجنا الاخيرة تثير قلقي، يجب أن يعلم لاعبي الاتحاد السكندري أننا نسعى للتواجد في المركز الثاني.

عن أخطاء الحكام في لقاءات الاتحاد قال: "أنا كده استفدت إيه، : هناك حكام لديهم القدرة على إدارة مباريات الفريق الجماهيرية في الدوري المصري .

واتم كلماته: اتحاد الكرة اعترف بوجود أخطاء للحكام والأكثر تضررا منها نادي الاتحاد ووعد بمراجعة موقف الحكام المرتبطين بعمل في بعض الجهات.
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