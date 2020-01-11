مجلس الأمن: تجديد عملية المساعدات الإنسانية إلى سوريا

قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، تجديد عملية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا وسط خلافات بين روسيا والدول الغربية التي تسعى للحفاظ على هذه الآلية.



ورفض مجلس الأمن تخفيض عدد المعابر وطول فترة الترخيص إلى النصف.



وفي 20 ديسمبر انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الخمسة عشر بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحًا أوروبيًا يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول، اثنتين في تركيا وواحدة في العراق.

