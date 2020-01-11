AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الأمن: تجديد عملية المساعدات الإنسانية إلى سوريا

السبت 11/يناير/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، تجديد عملية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا وسط خلافات بين روسيا والدول الغربية التي تسعى للحفاظ على هذه الآلية.

ورفض مجلس الأمن تخفيض عدد المعابر وطول فترة الترخيص إلى النصف.

وفي 20 ديسمبر انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الخمسة عشر بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحًا أوروبيًا يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول، اثنتين في تركيا وواحدة في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات إلى سوريا

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو تقدم المساعدات بصفة دائمة للسوريين

بشأن مساعدات سوريا.. واشنطن: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء

أبعاد ودلالات الفيتو الروسي على مشروع قرار مجلس الأمن بتمرير مساعدات إنسانية إلى سوريا

ترشيحاتنا

تعرف على موعد تشييع جنازة السلطان قابوس حاكم عمان

بكاميرا 108ميجا بيكسل وبطارية 4500Ah.. تعرف على مواصفات هاتف شاومى الجديد

جنرال المدفعية الذهبي.. ماذا تعرف عن اللواء عبد التواب هديب ابن بني سويف؟

نجيب ساويرس: برلمان تونس يرفض حكومة الإخوان

مش محتاجة تفرميها.. طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

بعد اعتراف إيران بقصف الطائرة الأوكرانية.. وزير خارجية طهران: خطأ بشري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب مفاجئ.. فتاة تستيقظ من النوم مشلولة بعد الاحتفال بعيد الميلاد

بسبب عادة نفعلها دائمًا.. حبة فشار كادت أن تتسبب في مقتل رجل

تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور