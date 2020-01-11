ويزو تتألق على الشاطئ والجمهور يعلق الحوت الأزرق

نشرت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ ويزو صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



ظهرت ويزو بإطلالة شتوية ترينج من اللون الأزرق الأنيق وهى على الشاطئ ، وحرصت ويزو على تسريحة شعر انسيابية مرفوع.



أما من الناحية الجمالية لم تتكلف ويزو ألا بوضع بعض اللمسات من المكياج الهادئ الذي ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه .



فيما انهالت عليها التعليقات من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم باللوك الذي ظهرت به ويزو ، معبرين عن جمالها ..فيما علق أحد متابعيها الحوت الأزرق ،لترد عليه ويزو خاف مني بئة وبعض الرموز التي تعبر عن السعادة .