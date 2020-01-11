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مرأة

ويزو تتألق على الشاطئ والجمهور يعلق الحوت الأزرق

السبت 11/يناير/2020 - 02:30 ص
ويزو
ويزو
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ ويزو صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ظهرت ويزو بإطلالة شتوية ترينج من اللون الأزرق الأنيق وهى على الشاطئ ، وحرصت ويزو على تسريحة شعر انسيابية مرفوع.

أما من الناحية الجمالية لم تتكلف ويزو ألا بوضع بعض اللمسات من المكياج الهادئ الذي ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه .

فيما انهالت عليها التعليقات من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم باللوك الذي ظهرت به ويزو ، معبرين عن جمالها ..فيما علق أحد متابعيها الحوت الأزرق ،لترد عليه ويزو خاف مني بئة وبعض الرموز التي تعبر عن السعادة .
ويزو تتألق على الشاطئ والجمهور يعلق الحوت الأزرق
ويزو تتألق على الشاطئ والجمهور يعلق الحوت الأزرق
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