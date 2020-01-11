اعتقال الابن المدلل للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على أسامة عبدالله الملقب في السودان بـ "ابن البشير المدلل"، في مطار الخرطوم.





ونقل موقع متاريس السوداني عن شهود عيان قولهم أنه تم توقيف أسامة مساء يوم الخميس، أثناء مغادرته إلى تركيا.



