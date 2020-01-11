AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقال الابن المدلل للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير

السبت 11/يناير/2020 - 08:59 ص
عمر حسن البشير
عمر حسن البشير
Advertisements
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على أسامة عبدالله الملقب في السودان بـ "ابن البشير المدلل"، في مطار الخرطوم.

ونقل موقع متاريس السوداني عن شهود عيان قولهم أنه تم توقيف أسامة مساء يوم الخميس، أثناء مغادرته إلى تركيا.

وأشار الموقع إلى أن أسامة عبدالله تولى عدة مناصب أثناء حكم البشير آخرها وزارة الكهرباء والسدود، وكان عمر البشير لا يرفض له أي طلب مهما كان، وتسبب أسامة في قيام الرئيس المخلوع بإقصاء عدد من المسؤولين مثل ميرغني صالح ومكاوي عوض وغلام الدين عثمان وعطا المنان وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوضى جوازات السفر.. كيف منح نظام البشير تسهيلات لـ عناصر إرهابية؟

رئيس الوزراء السوداني: سنستعيد الأموال المسروقة في عهد البشير

بعد قرار حل الحزب.. البشير يقبّل رءوس أفراد نظامه المسجونين

لتورطه في قضايا فساد.. السجن 10 سنوات لرئيس السودان السابق عمر البشير

السجن عامين للبشير في قضية النقد الأجنبي.. وطرد أنصاره من داخل المحكمة

أول تعليق من البشير على الحكم الصادر ضده

ترشيحاتنا

ليس له أبناء.. من سيخلف السلطان قابوس حاكم عمان بعد وفاته؟

نجيب ساويرس: برلمان تونس يرفض حكومة الإخوان

داليا البحيرى لعادل إمام : هيوحشنى الشغل معاك يازعيم

لسبب مفاجئ.. فتاة تستيقظ من النوم مشلولة بعد الاحتفال بعيد الميلاد

إجراءات اختيار خليفة سلطان عمان قابوس بن سعيد

أول تعليق من روحاني على اعتراف إيران بقصف الطائرة الأوكرانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور

ملفتة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة ملك قورة فى عيد ميلادها