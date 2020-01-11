اعتقال الابن المدلل للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على أسامة عبدالله الملقب في السودان بـ "ابن البشير المدلل"، في مطار الخرطوم.
ونقل موقع متاريس السوداني عن شهود عيان قولهم أنه تم توقيف أسامة مساء يوم الخميس، أثناء مغادرته إلى تركيا.
وأشار الموقع إلى أن أسامة عبدالله تولى عدة مناصب أثناء حكم البشير آخرها وزارة الكهرباء والسدود، وكان عمر البشير لا يرفض له أي طلب مهما كان، وتسبب أسامة في قيام الرئيس المخلوع بإقصاء عدد من المسؤولين مثل ميرغني صالح ومكاوي عوض وغلام الدين عثمان وعطا المنان وغيرهم.