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حوادث

سقوط عصابة سرقة المتاجر بقليوب

السبت 11/يناير/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 5 عاطلين تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال بمختلف المناطق بمركز قليوب وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب مفادها قيام "محمود ا س" والسابق اتهامه في قضية سرقة و"جمال ي س" والسابق اتهامه في قضية سرقات متنوعة و"أحمد م ر" عاطل و"محمد خ ز" عاطل و"محمد ص ع" عاطلين بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وضبط بحوزتهم مقص حديدي كبير الحجم وبمواجهتهم بما أسفر عنه التحريات أقروا بصحتها.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم وقائع أخرى وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولي لدى عملائهم كل من "جرجس م ع" صاحب مخزن خرده و"عباس م م" صاحب مخزن خرده و"يوسف ر ع" صاحب مخزن خرده.

وباستهدافهم أمكن ضبطهم وتم بارشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بالوقائع بعالية وبمواجهتهم أقروا بصحة اعترافات المتهمين باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات خاصتهما المشار إليها.
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