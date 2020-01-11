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حوادث

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم

السبت 11/يناير/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب لكمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع، غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وبالتنسيق مع مكتب مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود وادارة المنافذ تم ضبط 57 جوال مخيش بداخلهم 4883 قطعة من ملابس الأطفال ( سويت شيرت - سيوتر - سالوبت ) وذلك اثناء مرور الدورية غرب منفذ الجميل.

وقدرت القيمة بـ 480907 جنيهات والضرائب والرسوم الجمركية بـ 286622 جنيها.

وتمت المعاينة بحضور السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية وإبراهيم أبو بكر مدير ادارة بالمنافذ ومحمد أحمد مأمور تفتيش وعلي جودة أمين المخازن.

قرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.
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