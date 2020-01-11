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حوادث

تأجيل محاكمة 35 متهما في أحداث شغب الوراق لجلسة 22 فبراير

السبت 11/يناير/2020 - 03:10 م
احداث الوراق
احداث الوراق
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على حملة إزالات التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، لجلسة 22 فبراير للاستماع للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة، واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، وأحدثوا بالمجني عليهم "أفراد الشرطة" الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
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