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منوعات

لسبب خبيث.. مدير شركة يمنح إجازات إضافية لغير المدخنين

السبت 11/يناير/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يحتاج كثيرون إلى حافز ووصلات من التشجيع كي يقلعوا عن العادات السيئة، وتحديدًا عادة التدخين، وفي هذا السياق قرر مدير شركة أن يلعب دور المحفز للعاملين بالشركة للإقلاع عن التدخين.

وقرر المدير منح للمدخنين حافزًا لمحاولة التخلص من هذه العادة، من خلال مكافأة غير المدخنين بإجازة سنوية مدتها أربعة أيام إضافية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مدير الشركة والذي يدعى "دون برايدن"، إنه لاحظ أن موظفيه الذين يدخنون يمكنهم قضاء ما يصل إلى ساعة كل يوم في أخذ استراحات السجائر، وفي الوقت نفسه يظل غير المدخنين في مكاتبهم مستمرين في عملهم، لذلك قرر "برايدن" أن يبدأ العام الجديد بسياسة جديدة جذرية.

وأضاف: "كنت أشاهد الموظفين يدخنون أربع أو خمس أو حتى 10 سجائر في اليوم ويستغرقون حوالي 10 دقائق في كل مرة، وبناءً على ذلك فكرت أن أشجعهم على الإقلاع عن التدخين من خلال الإجازات التي سيحصل عليها عدم المدخنين".
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