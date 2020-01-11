بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، أول اجتماع لها الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة بتشكيلها الجديد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى .



وتضم اللجنة فى عضويتها نائبى المحافظ " جمال نجم ، رامى ابوالنجا " وتضم في عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.



وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.



وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته كلا من جمال محمد عبدالعزيز نجم ورامي أحمد عادل أبوالنجا نائبين لمحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية والدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.