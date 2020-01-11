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رياضة

وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور

السبت 11/يناير/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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ريهام بكير
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي، بحضور النائب أحمد علي إبراهيم عن دائرة المرج، ضمن الجولة التفقدية بمحافظة القاهرة، والتي بدأت صباح اليوم.

وأوضح "صبحى"، أن الوزارة تعمل على استحداث أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية بالمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل علي توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين في كافة أنحاء الجمهورية لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية ورفع اسم مصرفي كافة المحافل الدولية.

كان وزير الشباب والرياضة قد قام صباح اليوم، بإفتتاح مبنى متعدد الأغراض ومبنى النادي الصحي وغرف خلع الملابس ومبني ملعب الكروكية بنادي رويال الرياضي، عقب افتتاح أعمال التطوير بمركز شباب بدر، وملعبين أكليرك وصالة جيم وحديقة أطفال، ومدرجات بمركز شباب التجمع الأول، ضمن الجولة التفقدية للوزير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي .. صور
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