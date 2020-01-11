متظاهرون في إيران يطالبون روحاني بتقديم استقالته.. فيديو

#عاجل من #إيران | الطلاب يطالبون الرئيس حسن روحاني بتقديم استقالته pic.twitter.com/3CfqgE68RI — الشرق الأوسط - إيران (@aaa_iran) January 11, 2020

بث موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية مقطع فيديو لمتظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران يرددون شعارات تطالب الرئيس حسن روحاني بتقديم استقالته، على خلفية اعتراف إيران بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ فجر الأربعاء الماضي.وندد المتظاهرون بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق صاروخ مثلما اعترفت طهران، مطالبين برحيل الحرس الثوري.وهتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".كان قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال إن جنديا أطلق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء، في طهران، من دون حصوله على تأكيد لأمر الإطلاق بسبب "تشويش" في الاتصالات.وقال العميد أمير علي حاجي زادة، إن الجندي أعتقد أن الطائرة "صاروخ كروز"، وكان لديه "10 ثوان" لاتخاذ القرار. وأضاف: "كان يمكن أن يقرر إطلاق (الصاروخ) أو عدم الإطلاق، (لكنه) اتخذ القرار الخاطئ".وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أنه "كان صاروخا قصير المدى انفجر قرب الطائرة الأوكرانية. لذلك تمكنت الطائرة" من مواصلة التحليق لمدة قصيرة، موضحا أنها "انفجرت عندما اصطدمت بالأرض".