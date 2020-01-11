بصقة زيسكو.. الزمالك يوقع عقوبة على يوسف اوباما .. تعرف عليها

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فرض عقوبة مالية على يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد ما بدر منه عقب لقاء زيسكو يونايتد الزامبي.



وفاز الزمالك بالأمس على زيسكو يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



واستقر مسئولو الزمالك على معاقبة اللاعب بعد قيامه بالبصق عقب استبداله في الشوط الثاني من اللقاء.



ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة الدوري.

