«الضرائب» تكشف كواليس إنهاء المنازعات .. حلول سريعة بدل التقاضي | فيديو

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التشريعات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية، التي بدأ تطبيقها منذ موافقة مجلس النواب عليها عام 2016، ساهمت في توفير آلية مبسطة وسريعة لتسوية الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، سواء كانت متعلقة بضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، بعيدًا عن التعقيدات وطول إجراءات التقاضي أمام المحاكم ولجان الطعن.

وأوضح أن هذا الإطار القانوني بدأ كخطوة أولى، ثم جرى تجديد العمل به عدة مرات من خلال تشريعات لاحقة، وصولًا إلى أحدث قانون منظم لإنهاء المنازعات الضريبية.

تقديم طلبات إنهاء المنازعات

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مد العمل بالقانون حتى نهاية ديسمبر 2024، مع استمرار إمكانية تقديم الطلبات حتى نهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذا التاريخ لا يعني انتهاء القانون نفسه، بل يمثل فقط الموعد النهائي لتقديم طلبات إنهاء المنازعات خلال تلك المرحلة.