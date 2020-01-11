ليفربول ضد توتنهام بعد 60 دقيقة.. سبيريز يبحث عن التعادل

انتهت 60 دقيقة من عمر شوط المباراة الثاني بتقدم ليفربول علي توتنهام بهدف، فى اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



جاء هدف ليفربول فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعه من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام وسددها صاروخية فى الشباك، واعترض لاعبي سيبريز علي الهدف واستعان حكم المباراة بتقنية الفار التى قررت ان الهدف صحيح لصالح الريدز.



وبدأ ليفربول باستغلال اندفاع لاعبي توتنهام لادراك هدف التعادل بالهجمه المرتدة عن طريق ماني ومحمد صلاح .



وجاءت محاولة لليفربول بعد عرضية من صلاح داخل منطقة الجزاء وتصل لماني ويحولها عرضية مرى اخري ولكن لم تسفر عن خطورة وتخرج ضربة مرمى.



وتوغل سون من الناحية اليمني ويسددها بقوة كادت ان تسكن شباك إليسون ويخرجها فان دايك فى الدقيقة 59 .



واجري كلوب أول تغييراته بخروج جوميز ودخول ادم ولالانا فى الدقيقة 60 .



ملخص الشوط الاول :

بدأ ليفربول الضغط المتواصل علي توتنهام لادراك هدف مبكر .



ونجح ليفربول في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى توتنهام، فى الدقيقة 3 من بداية المواجهة بعدما تلاعب فيرمينو بسانشيز ليسدد الكرة نحو المرمى لكن تانجانجا أبعدها من على خط المرمى، لترتد إلى تشامبرلين الذي صوبها في القائم الأيسر.



وجاء رد توتنهام علي هجمه ليفربول سريعا في الدقيقة 5 عن طريق لوكاس مورا الذي تلاعب بجو جوميز على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتجاوز هندرسون ليطلق تسديدة صاروخية أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأليسون.



وجاءت فرصة هدف محقق لليفربول فى الدقيقة 23 بعد عرضية رائعة من روبرتسون ويقابلها فان ديك برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وينقذها جازانيجا حارس توتنهام.



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعه من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام ويسددها صاروخية فتسكن الشباك ، واعترض لاعبي سيبريز علي الهدف واستعان حكم المباراة بتقنية الفار وقررت ان الهدف صحيح لصالح الريدز .



وكاد صلاح أن يضاعف من تقدم ليفربول في الدقيقة 43 بعدما تلاعب بسانشيز الذي سقط أرضًا إثر المراوغة، قبل أن يقرر تصويب الكرة في الزاوية الضيفة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.



ويسعى فريق توتنهام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للثأر من ليفربول الذي خسر أمامه في الدور الأول 2-1.



ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة، بينما يأتي توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 جولة.