توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12 /1 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .



برج الحمل :

مهنيًا: يزول الالتباس والقلق والخوف من بعض الأوضاع المهنية وترتاح نفسيا وتستعد لدخول الى مشروع جديد

عاطفيًا:لا تدع مشاغلك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، من الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك

صحيًا: إنتبه من كثرة التنقلات المتعبة، وتفادَ القيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك .



برج الثور:

مهنيًا: خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة

عاطفيًا: حين يخطىء الشريك عليك أن تظهر له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجددًا

صحيًا: أنت مقتنع تمامًا بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك



برج الجوزاء:

مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلًا، لكن تحقيقه ليس مستحيلًا

عاطفيًا: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطي ذلك

صحيًا: تريث واستفد من الحيوية التي تتمتع بها ولا تبذرها كلها في غير محلها



برج السرطان:

مهنيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا

عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة

صحيًا: أنت بحاجة إلى منقذ تستطيع من خلاله التنفيس عن غضبك أو خيبة أملك. لماذا لا تبتعد عن الأشخاص الذين هم مصدر انزعاجك



برج الاسد:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بشؤونك المالية والمادية وباستثماراتك كما يبرز نجمك فى العمل

عاطفيًا: اذا كنت منفصل تشعر اليوم بتعاطف كبير مع شريك قديم، لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم الأمور

صحيًا: حاول الخروج مرارًا والقيام بنزهات طويلة لتتخلص من آلام الظهر التي تعتريك



برج العذراء:

مهنيا: احذر بعض اصدقاء السوء فى العمل وتسعى اليوم إلى تجسيد أفكارك الخلاقة على أرض الواقع

عاطفيًا: اذا كنت اعزب فان اليوم مناسب للعلاقات العاطفية العاصفة والرومانسية، أو للبدء بعلاقة جديدة قد تكون من محيطك القريب

صحيًا: تحسّن ملحوظ في صحتك بعدما أدركت ضرورة اتباع نظام حياتي سليم



:برج الميزان

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التكتم عن اي مشروع تخطط له او عمل تقوم به، وقد يجعل أمرًا من الماضي يظهر مجددًا في حياتك

عاطفيًا: احترام الشريك ضروري، ولا سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير مرة وأعاق تطور العلاقة بينكما

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، وحاول الترفيه والتسلية



برج العقرب:

مهنيًا: يضعك أحد الزملاء في موقف جيد لتنفيذ بعض المشاريع و الرغبات وتسفتفيد من تطور يحصل في بعض المؤسسات

عاطفيًا: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية وقد تكون هناك مفاجاة تنتظرك من طرف الشريك

صحيًا: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة



برج القوس:

مهنيًا: لا يثير هذا اليوم البلبلة في الأجواء ولا يولد الأخطار، لكن علي الحذر بعض الشيء وينصحك الفلك على عدم التوقيع على اي شئ قبل دراسته

عاطفيًا: مهما تكن العقبات كثيرة فهي لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب

صحيًا: غالبًا ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ

برج الجدي

مهنيًا: يناسبك هذا اليوم وشخصيتك القوية تخيف الآخرين، وتدفعهم إلى التفكير مليًا قبل خوض أي مواجهة معك في العمل

عاطفيًا: الحبيب قد يكون السبب في نجاح مشاريع أعددت لها بدقة متناهية ايما بنصيحة او فعل فلا تهمله

صحيًا: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة

برج الدلو:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن موضوع سرّي أو غامض أو عن انتماء لك تحرص على كتمانه

عاطفيًا: لقاء رومانسي مع الشريك بعيدًا عن المحيط، وهذا يضع حدًا للخلافات السطحية بينكما

صحيًا: حاول أن تعتمد على الخضار والفواكه لوجبة المساء، فهذا يريح معدتك أكثر





برج الحوت:

مهنيًا: أقترح عليك الحذر في حياتك المهنية، وقد تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك

عاطفيا: تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك التأنّي في التعاطي معه

صحيًا: تكون شديد العصبية وتستنفد الكثير من الطاقة، لكن حاول أن تكون حذرًا بعض الشيء