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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12 /1 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 12/يناير/2020 - 01:18 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

برج الحمل :
مهنيًا: يزول الالتباس والقلق والخوف من بعض الأوضاع المهنية وترتاح نفسيا وتستعد لدخول الى مشروع جديد
عاطفيًا:لا تدع مشاغلك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، من الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك
صحيًا: إنتبه من كثرة التنقلات المتعبة، وتفادَ القيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك .

برج الثور:
مهنيًا: خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة
عاطفيًا: حين يخطىء الشريك عليك أن تظهر له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجددًا
صحيًا: أنت مقتنع تمامًا بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك

برج الجوزاء:
مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلًا، لكن تحقيقه ليس مستحيلًا
عاطفيًا: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطي ذلك
صحيًا: تريث واستفد من الحيوية التي تتمتع بها ولا تبذرها كلها في غير محلها

برج السرطان:
مهنيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا
عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة
صحيًا: أنت بحاجة إلى منقذ تستطيع من خلاله التنفيس عن غضبك أو خيبة أملك. لماذا لا تبتعد عن الأشخاص الذين هم مصدر انزعاجك

برج الاسد:
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بشؤونك المالية والمادية وباستثماراتك كما يبرز نجمك فى العمل
عاطفيًا: اذا كنت منفصل تشعر اليوم بتعاطف كبير مع شريك قديم، لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم الأمور
صحيًا: حاول الخروج مرارًا والقيام بنزهات طويلة لتتخلص من آلام الظهر التي تعتريك

برج العذراء:
مهنيا: احذر بعض اصدقاء السوء فى العمل وتسعى اليوم إلى تجسيد أفكارك الخلاقة على أرض الواقع
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فان اليوم مناسب للعلاقات العاطفية العاصفة والرومانسية، أو للبدء بعلاقة جديدة قد تكون من محيطك القريب
صحيًا: تحسّن ملحوظ في صحتك بعدما أدركت ضرورة اتباع نظام حياتي سليم

:برج الميزان
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التكتم عن اي مشروع تخطط له او عمل تقوم به، وقد يجعل أمرًا من الماضي يظهر مجددًا في حياتك
عاطفيًا: احترام الشريك ضروري، ولا سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير مرة وأعاق تطور العلاقة بينكما
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، وحاول الترفيه والتسلية

برج العقرب:
مهنيًا: يضعك أحد الزملاء في موقف جيد لتنفيذ بعض المشاريع و الرغبات وتسفتفيد من تطور يحصل في بعض المؤسسات
عاطفيًا: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية وقد تكون هناك مفاجاة تنتظرك من طرف الشريك
صحيًا: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة

برج القوس:
مهنيًا: لا يثير هذا اليوم البلبلة في الأجواء ولا يولد الأخطار، لكن علي الحذر بعض الشيء وينصحك الفلك على عدم التوقيع على اي شئ قبل دراسته
عاطفيًا: مهما تكن العقبات كثيرة فهي لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب
صحيًا: غالبًا ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ
برج الجدي
مهنيًا: يناسبك هذا اليوم وشخصيتك القوية تخيف الآخرين، وتدفعهم إلى التفكير مليًا قبل خوض أي مواجهة معك في العمل
عاطفيًا: الحبيب قد يكون السبب في نجاح مشاريع أعددت لها بدقة متناهية ايما بنصيحة او فعل فلا تهمله
صحيًا: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة
برج الدلو:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن موضوع سرّي أو غامض أو عن انتماء لك تحرص على كتمانه
عاطفيًا: لقاء رومانسي مع الشريك بعيدًا عن المحيط، وهذا يضع حدًا للخلافات السطحية بينكما
صحيًا: حاول أن تعتمد على الخضار والفواكه لوجبة المساء، فهذا يريح معدتك أكثر


برج الحوت:
مهنيًا: أقترح عليك الحذر في حياتك المهنية، وقد تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك
عاطفيا: تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك التأنّي في التعاطي معه
صحيًا: تكون شديد العصبية وتستنفد الكثير من الطاقة، لكن حاول أن تكون حذرًا بعض الشيء
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