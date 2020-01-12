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أخبار العالم

حرمان دولتين عربيتين من حق التصويت في الأمم المتحدة

الأحد 12/يناير/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الأمم المتحدة عن حرمان 10 دول من حق التصويت في الجمعية العامة، والتي كان من بينها دولتين عربيتين.

وبحسب "روسيا اليوم"، حرمت الأمم المتحدة الدول الـ10 من حق التصويت بسبب تراكم المستحقات الواجب دفعها والضرورية لموازنة المنظمة.

وحرمت لبنان واليمن بالإضافة إلى إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وجامبيا، وليسوتو، وساو توميه وبرينسيب، والصومال، وتونجا، بالإضافة إلى فنزويلا من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي إن تلك الدول العشر، تخضع للبند الـ 19 من ميثاق المنظمة، والذي ينص على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للأعضاء الذين لا تقل قيمة متأخراتهم عن قيمة المساهمة المطلوبة منهم خلال العامين الأخيرين.

واشارت القناة إلى أنها المرة الأولى التي يخسر فيها لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة.

وأعربت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته، السبت، الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن أسفها إزاء القرار الأممي، مصرة على أنها لا تتحمل المسؤولية عن عجز الحكومة عن تسديد مساهماتها.
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