مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في مظاهرات حاشدة بالعراق

لقي متظاهرين اثنين مصرعهما وأصيب 10 آخرين، اليوم الأحد، على يد القوات الأمنية العراقية أثناء محاولة اقتحام مبنى محافظة كربلاء، جنوبي بغداد.

ووفقا لـ وكالة الأنباء الألمانية، قال شهود عيان إن "متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط مدينة كربلاء".





وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة يوم.





وكانت حدة التظاهرات في العراق قد تراجعت نسبيا بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أمريكية قرب مطار بغداد، وما تلا ذلك من ضربات إيرانية على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية دون سقوط ضحايا.



