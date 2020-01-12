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أخبار العالم

زيارة غير معلنة.. أمير قطر يلتقي بالرئيس روحاني في طهران.. اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 09:03 ص
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام إيرانية وقطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد يصل العاصمة الإيرانية طهران اليوم.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، وقناة "الميادين"، أن أمير قطر يصل بعد قليل إلى طهران في زيارة يتلقى خلالها الرئيس حسن روحاني لمناقشة التطورات الطارئة في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ارتفاع منسوب التوتر بين ​أمريكا​ وإيران، وإطلاق الأخيرة عدد من ​الصواريخ​ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد الأمريكية المتمركزة في العراق.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد غادر البلاد متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم التعازي في وفاة السلطان الراحل المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور.

وقال الأمير تميم في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية، كما للأشقاء في عمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى، تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى".
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