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برلمان

يدعم إجراءات الرئيس السيسي.. البرلمان يعلن رفضه للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفضها التام للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية ، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر. 

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن اللجنة العامة أكدت خلال اجتماعها اليوم علي إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا ، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا .

وأضاف حسب الله، أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على دعم القيادة السياسية في كافة الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.

ومن المتوقع، أن يحضر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجلسة العامة لمجلس النواب المزمع عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حسبما أكد النائب مصطفي بكرى.
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