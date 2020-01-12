يطالب بسرعة كشف الجناة .. الصحفيين العرب يدين مقتل الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي



أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب حادثة مقتل الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي عضوا نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة البصرة الذين اغتيلا مساء يوم الجمعة أثناء قيامهما بواجبهما المهني في تغطية التظاهرات التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات العراق.



أكد الاتحاد فى بيان له أن هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني في العراق .



وتابع البيان : " الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب القيادات الأمنية العراقية بالكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة ، كما يطالب بضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها المهني بما تمليه طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق ".