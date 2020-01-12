الشاهد يدعو لإطلاق اسم السلطان قابوس على أحد ميادين العاصمة الإدارية الجديدة

دعا أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى إطلاق اسم السلطان قابوس على أحد ميادين العاصمة الإدارية الجديدة تخليدا لذكراه.



واعتبر الشاهد فى تصريحات له اليوم، أن هذا هو أقل تقدير يمكن أن تقدمه دولة بحجم مصر للفقيد الراحل، مضيفا: "مصر لا يمكن أن تنسى المواقف الحكيمة للسلطان قابوس فى دعم القضايا العربية، وكلنا نذكر موقفه الرافض للمقاطعة العربية لمصر بعد معاهدة السلام وحرصه الشديد على تعميق وترسيخ العلاقات المصرية العمانية حتى فى أسوأ الظروف".



ووصف الشاهد السلطان قابوس بأنه كان حكيم العرب حيث اتبع سياسة بالغة الحكمة والرشد جنبت عمان الصراعات والأزمات مع الدول الشقيقة.



وأشار الشاهد إلى أن السياسة العمانية اعتمدت على مبدأ حسن الجوار مع الجميع وعدم التدخل فى شؤون الدول المجاورة وإقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف حتى لو كانت بينها نزاع.



واختتم الشاهد تصريحاته قائلا: "رحم الله السلطان قابوس أقام دولة عادلة وعصرية ونسأل الله أن يرزق منطقتنا رجلا فى حكمته".

