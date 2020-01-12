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محافظات

وزير النقل ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل بكوبري أشتوم الجميل

الأحد 12/يناير/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير العمل في ازدواج كوبري أشتوم الجميل البوغاز رقم ١.

وأكد وزير النقل أن ازدواج الكوبري يأتي في إطار رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي لإحداث سيولة مرورية لاستخدام الطريق من الاتجاهين والذي يشهد كثافة عالية في حركة المركبات وخاصة سيارات النقل الثقيل التي تربط حركة التجارة بين موانئ مصر علي البحر المتوسط.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي ووجه بتنفيذ أعمال رصف ذات طبيعة خاصة يمكنها تحمل كافة التغييرات الجوية من درجة الحرارة المرتفعة في الصيف وانخفاضها في الشتاء ومراعاة كميات الأمطار التي تسقط في المنطقة لمنع حدوث تشققات أو هبوط ارضي يؤثر علي حركة السير علي الطريق.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك تنسيقا بين المحافظة ووزارة النقل والهيئة القومية للطرق لاستكمال منظومة التطوير للطرق السريعة المحيطة بالمحافظة، حيث تتولي إدارات المحافظة تطوير مداخل بورسعيد الجنوبية والغربية بالإضافة إلي شبكة الطرق الداخلية بالمدينة لتعم أعمال التطوير بنفس الكفاءة والمستوي شبكة الطرق الداخلية والخارجية الموجودة في نطاق المحافظة.
وزير النقل ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل بكوبري أشتوم الجميل
وزير النقل ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل بكوبري أشتوم الجميل
وزير النقل ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل بكوبري أشتوم الجميل
وزير النقل ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل بكوبري أشتوم الجميل
وزير النقل ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل بكوبري أشتوم الجميل
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