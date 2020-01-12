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حوادث

خفت من الفضيحة فقتلته.. قاتل شقيقه بالشرقية يسرد تفاصيل الواقعة والأمن يكشف الجريمة خلال ساعات

الأحد 12/يناير/2020 - 03:26 م
.قاتل شقيقة بالشرقية
.قاتل شقيقة بالشرقية
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محمد الطحاوي
"شافني في وضع مخل وهددني بإبلاغ والدي فقتلته ورميت جثته في مياه المصرف وعدت إلى المنزل، وعندما سألتني والدتي عن سبب اتساخ ملابسي أخبرتها بأني وقعت في مياه الأمطار"، بهذه الكلمات أدلى الطفل المتهم بقتل شقيقه باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمركز بلبيس.

وقال الطفل المتهم إنه قام بالبحث عن جثة شقيقه مع الباحثين، ظنا منه أنه بفعلته هذه يبعد الشك عنه، ولكن يقظة رجال مباحث مركز بلبيس كشفت الحقيقة في وقت قياسي.

فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عقب العثور على جثة طفل بالصف السادس الابتدائي بمصرف القرية عقب ساعات من التبليغ باختفائه ووجود آثار خنق وطعنات بالجسد.

"محدش مصدق ما حدث وربنا يصبر أسرة المجني عليه، فكيف حال الأم والتي فقدت ابنها وضاع مستقبل الآخر"، لسان حال أهالي القرية الذين ارتسمت على وجوههم علامات الأسى والحزن من هول ما رأوه وما سمعوه.

البداية كانت بعثور عدد من أهالى قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل فى الصف السادس الابتدائى، داخل مصرف القرية، عقب ورود بلاغ بتغيبه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس من مواطن يعمل سائقا، مقيم قرية حفنا باختفاء نجله، 11 سنة، طالب، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء.

وقام الأهالي بالبحث عنه ولم يجدوه فيما عثر عليه، جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه آثار طعنات.

وعلي الفور توجهت قوة من مركز شرطة بلبيس والبحث الجنائي إلى مسرح الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى قيام "خالد"، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، بارتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة، حيث شاهده المجنى عليه فى وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام باستدرجه إلى مكان العثور على الجثة وقتله.
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