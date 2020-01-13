الأول من نوعه.. شارع 306 متنفس حضاري لاحتفالات الأطفال والشباب على الطريقة الدمياطية

"شارع 306" هو مشروع أنتظره الشباب من أبناء محافظة دمياط ،سواء الشباب الباحثين عن فرصة عمل بالمشروع او الشباب ممن ارادوا الحصول على منطقة ترفيهية للتنزه داخل محافظة دمياط تتصف بالخصوصية وتقديم كافة الخدمات لروادها بشكل حضاري ومتطور.



فمشروع "شارع 306 " عبارة عن مشروع عربات الاكل "التيك اواى" والوجبات الجاهزة والتى تقدم لرواد الشارع ويوجد اماكن للجلوس بها.ويقام به الاحتفالات بأعياد الميلاد واحتفالات الاعياد وراس السنة وغيرهم من المناسبات المختلفة بجانب احتفالات دائمة تنظم لاطفال وتتميز تلك الاحتفالات بالطابع الدمياطى فاحيانا نجد حفل بالمزمار و الزفة الدمياطى واحيانا توزع الحلوى الدمياطية الشهيرة على رواد الشارع بالمجان.



الشارع يعد هو الأول من نوعه الذي يقام على أرض دمياط، فكثير لم يلتفتوا إلى هذا الاسم، منهم من اعتقد أنه مجرد مشروع يتبع التنسيق الحضاري لمدينة دمياط، ومنهم لم يعى بنوع المشروع وهويته وعندما تم افتتاح المشروع الصيف الماضي شهد اقبالا كبيرا من الدمايطة نظرا لجودة الطعام الذى يقدم به وكذلك اختلاف الشارع عن باقي مناطق التنزة المنتشر بمدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة.



وحقيقة الأمر هي أن "شارع 306" أول مشروع شبابي حضاري يقام بالمحافظة، لخدمة شباب الخريجين الذين لديهم المهارة في صناعة المأكولات وبيعها بواسطة عربات للطعام مصممة بشكل حضارى في منطقة واحدة بأطراف كورنيش النيل بمدينة دمياط، ويهدف إلى خلق فرص عمل للشباب من الجنسين، والتقليل من نسبة البطالة، خاصة وأن العربات يمكن دفع ثمنها بالتقسيط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



يقول وليد المسيرى ،حاصل على بكالوريوس تجارة، ان المشروع كان بمثابة الحلم لكثير من الشباب واستطعت انا ومع اثنان من أصدقائى الحصول على عربة لبيع وجبات التيك اواى و السندوتشات الجاهزة وفي بداية الامر كان الامر جديدا على المجتمع الدمياطى فمنهم من اراد التعرف على هذا المشروع واصبح الاقبال كبيرا على المشروع واصبحنا نظم الحفلات بالشارع لجذب الشباب والمواطنين والاطفال ايضا فلاتمر مناسبة الا ويتم تنظيم الحفلات الترفيهية لاطفال والكبار.



ويضيف اسامة المغربي ،احد المشاركين بعربه أكل بالشارع ، أن الهدف من المشروع هو توفير مكان حضاري يضم عربات للطعام الصحي للشباب وفتح فرص عمل جديدة للشباب الطموح.



مشيرا الى أن المشروع يتبع اشرافيا وزارتى الصحة والطب البيطرى فهو بمثابة دفعة للشباب للعمل وإثبات الذات والنجاح.

وتابع، كانت أمنيتي هي امتلاك مطعم، ولكن التكلفة المبدئية كانت فوق استطاعتي، ولكن فكرت أن أبدأ بهذه العربة.



وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن الهدف من المشروع القضاء على العشوائية والتوسع فى المناطق الترفيهية ووضع حلول جذرية لمشكلة الباعة الجائلين وإشغال الطرق.



وأشارت، الى أن المشروع حقق طفرة إيجابية لاقتصادنا القومي نظرا لما سيترتب عليه من آثار إيجابية، فى مقدمتها توفير فرص عمل جديدة،كما إن مشروع "٣٠٦" يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ الأمر الذي يساهم في مواجهة شبح البطالة، وفتح أسواق جديدة تكفل حياة كريمة للشباب المصريين.

