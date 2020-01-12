بعد توقف 8 سنوات.. أمن بورسعيد يرفع الحواجز الخرسانية بمحيط قسم العرب

أمر اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، بإزاحة الحواجز الخرسانية من أمام قسم شرطة العرب، وذلك بعد إغلاق الطريق منذ 8 سنوات على خلفية عدم استقرار البلاد في ذلك الوقت.



يأتي ذلك في إطار خطة أعمال تطوير قسم شرطة العرب ورفع كفاءة وإيجاد حلول لتسيير الحركة المرورية بجميع المحاور، وإعطاء الأولوية لكل ما يهم المواطنين ويؤثر إيجابيًا في التيسير عليهم، بما يضمن منع التكدسات وانضباط الحالة المرورية.



وتم إزاحة جميع الحواجز الخرسانية، من نهر الطريق وفتح طريق صفية زغلول بشكل كامل واعادة حركة السير بشكل طبيعي بمحيط قسم شرطة العرب، ما انعكس على الحالة المرورية بالمنطقة وساهم في فتح شريان مروري هام لأهالي حي العرب.



وأشرف اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد، على أعمال إزاحة الحواجز الخرسانية عن نهر الطريق وفتح المحاور بمحيط القسم، الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر على الجهد المبذول لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين.