بعد أدائه اليمين بديلا لـ «هيكل».. ننشر السيرة الذاتية للنائب أحمد أبو العزم

أدى النائب أحمد حسن أبو العزم، اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، ليحل محل النائب أسامة هيكل الذي قدم استقالته للمجلس بعد تعيينه وزيرا للدولة للإعلام في التعديل الوزاري الأخير.





جاء ذلك بعد تلاوة رسالة الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المرشح الاحتياطي الذي سيحل محل النائب أسامة هيكل عن "قائمة في حب مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة.





وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، فإن الذي يحل محل النائب أسامة هيكل هو المرشح الاحتياطي في قائمة "في حب مصر" : أحمد حسن أبو العزم.





وينشر صدى البلد السيرة الذاتية للنائب الجديد أحمد حسن أبو العزم





المؤهلات العلمية :





-ليسانس الآداب – قسم اللغة العبرية – جامعة عين شمس دفعة 1995.

-دبلوم العلاقات العامة – قسم علوم الاتصال والإعلام – جامعة عين شمس تقدير عام: جيد جدا - 2002.

الخبرة المهنية:

-(2016) باحث بالامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ( انتداب ) .

-(2014 ) مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب .

-(2014) أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة عين شمس.

-(2014) أمين معهد الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس.

- (2012): نائب مدير إدارة التسويق بمستشفى عين شمس التخصصي. (انتداب).

أخصائي أول علاقات عامة بمستشفى عين شمس التخصصي (انتداب).

- (2011): سكرتير خاص وزير الإعلام ومشرف على العلاقات والمراسم. (انتداب)

- (2010): سكرتير خاص وزير التربية والتعليم. (انتداب)

-(1995) أخصائي علاقات عامة وإعلام مكتب رئيس جامعة عين شمس.





الدورات التدريبية:





حاصل على العديد من الدورات التدريبية من أهمها:





1-دورة صناع القرار رقم (1) بكلية الدفاع أكاديمية ناصر العسكرية العليا (2018) .

2-البرنامج التدريبى فى مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافيه والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية (2018) .





3-دورة اتمام المهارات الدبلوماسية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية (2018) .

4-دورة ادارة الازمات والتفاوض رقم (2) بكلية الدفاع الوطنى أكاديمة ناصر العسكرية العليا (2017) .

5- برنامج المهارات الميدانية للعلاقات العامة من مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال وزارة الاستثمار (مارس 2016).

6-برنامج المراسم والاتيكت وفن التعامل مع كبار الشخصيات من مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال وزارة الاستثمار (مارس 2016).

7-برنامج إعداد القادة من كلية التجارة بجامعة عين شمس (يناير 2016).

8-دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم (7) من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا (2015).

9-دورة استشاري العلاقات العامة والإعلام من الجمعية العربية للعلاقات العامة (2014).

10-دورة تدريبية في التسويق الفعال للخدمات الطبية مستشفى عين شمس التخصصي (2012).

11-دورة فن الإتيكيت والبروتوكول – مركز الخدمة العامة – جامعة عين شمس(2007 – 2008).

12-برنامج التوعية القانونية – بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة – جامعة عين شمس(2007).

13-الدورة الأساسية في الجريمة عبر الانترنت – كلية الحاسبات – جامعة عين شمس (2007).

14- دورة برنامج أخصائي العلاقات العامة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (2005).

شهادات التقدير

حاصل على العديد من شهادات التقدير أهمها: -





1-شهادة التقدير لحصوله على لقب الموظف المثالي بترشيح زملائه كنموذج مشرف في الالتزام والعمل بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة (2013).

2-شكر وتقدير من اتحاد طلاب جامعة عين شمس للمشاركة الفعالة في الملتقى الاول لفرسان الارادة بالجامعات المصرية للعام (2008).

3-شهادة شكر وتقدير للجهود البناءة في مجال مهرجان ايام الشعوب للعام الجامعي (1999/2000) من الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس.

4-شهادة تقدير عرفانا وتقديرا للمساهمة البناءة في فعاليات المؤتمر الثاني للنشاط الطلابي العربي بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

5-شهادة تقدير من قطاع شئون المجتمع والبيئة بمناسبة انتهاء الموسم الثقافي بالجامعة للعام الدراسي (1998/1999).





أنشطة متنوعة:

-عضو الوفد الرسمى للمشاركة فى سوق الأفلام الأمريكية – سانتا مونيكا 2019

-رئيس الوفد المصري بمؤتمر الشباب والتنمية بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي (2016).

-استشاري دعم اتخاذ القرار لدى المجموعة العربية للدراسات. (2016)

-مستشار العلاقات العامة بالجمعية العربية للعلاقات العامة. (2014)

-حاصل على الزمالة العلمية من الجمعية المصرية للعلاقات العامة. (2014)

-عضو الوفد الرسمي باجتماع وزراء التعليم العرب بسلطنة عمان (2010)

-عضو اللجنة المنظمة لليوبيل الذهبي لجامعة عين شمس (2000).

-نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ورئيس اتحاد طلاب كلية الآداب. (1994-1995).

-عضو الوفد الرسمي لرؤساء الاتحادات الطلابية بالمملكة المتحدة البريطانية (1995).

-عضو الوفد الرسمي لرؤساء الاتحادات الطلابية بجمهورية ألمانيا الاتحادية (1995).





المؤتمرات والندوات:





شارك في إعداد وتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية من أهمها:-

-احتفال مدينة الإنتاج الإعلامى بمرور 20 عامًا على إنشائها .

-مؤتمر الإعلام ومواجهة الإرهاب بمدينة الإنتاج الإعلامي.

-مؤتمر مكافحة القرصنة الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

-احتفالية تكريم الموظف المثالي بجامعة عين شمس.

-احتفال جامعة عين شمس باليوبيل الذهبي.

-احتفالات جامعة عين شمس بعيد العلم سنويًا.

-ندوات الموسم الثقافي بجامعة عين شمس.

-مؤتمر المعلوماتية والقدرة التنافسية للتعليم المفتوح بجامعة عين شمس.

-المؤتمر القومي للبحث العلمي بجامعة عين شمس.

-المؤتمر القومي لتطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس.

-المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي بجامعة عين شمس.

-المؤتمر الدولي للطاقة الضوئية بجامعة عين شمس.

-مهرجان أيام الشعوب سنويًا بجامعة عين شمس.