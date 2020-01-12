نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر

قام الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين والتعليم العام ، بزيارة تفقدية للمدرسة الدولية الرسمية التابعة لإدارة شرق مدينة النصر.





وكان في استقباله خلال هذه الزيارة التفقدية ، كل من: محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والأباء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وأحمد شعبان مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية ، جيهان فريد مديرة المدرسة .









وكان الهدف من الزيارة التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية، ومراجعة آليات الصرف والتعامل المالي داخل المدرسة.



