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تعليم

نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر

الأحد 12/يناير/2020 - 06:17 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم اثناء جولته
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ياســـمين بدوي
قام الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين والتعليم العام ، بزيارة تفقدية للمدرسة الدولية الرسمية التابعة لإدارة شرق مدينة النصر.

وكان في استقباله خلال هذه الزيارة التفقدية ، كل من: محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والأباء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وأحمد شعبان مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية ، جيهان فريد مديرة المدرسة .


وكان الهدف من الزيارة التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية، ومراجعة آليات الصرف والتعامل المالي داخل المدرسة.

وحرص نائب وزير التربية والتعليم خلال زيارته على تفقد فصول مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدرسة .
نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر
نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر
نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر
نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر
نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر
نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل في المدرسة الدولية الرسمية بمدينة نصر
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