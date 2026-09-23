تحصين 318 ألفًا و362 رأسًا من الماشية بالغربية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي أسفرت عن تحصين 318 ألفًا و362 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بنسبة تغطية بلغت 96%.

توجيهات محافظ الغربية

فتم تحصين 265 ألفًا و878 رأسًا من الأبقار والجاموس، و52 ألفًا و484 رأسًا من الأغنام والماعز، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الرعاية البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التحصين، والتوسع في حملات التوعية للمربين، بما يسهم في تعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.