تراجع في 12 بنكا.. سعر الدولار يهبط إلى ما دون حاجز الـ 16 جنيها





اقرأ أيضا: بمشاركة 500 طبيب مصري.. إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة الإسكان: انتهاء تنفيذ 10476 شقة بمشروعات دار مصر

وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المحلية تفصيليا:



سعر الدولار فى البنك الأهلي اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، في البنك الأهلي عند الشراء 15.91، وعند البيع 16.01.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأحد 12-1-2020، 15.96 للشراء، و16.06 للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم اليوم الأحد 12-1-2020، في بنك مصر عند الشراء 15.91، وعند البيع 16.01.



سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، سجل فى بنك كريدي أجريكول 15.89 للشراء، وسعر 15.99 للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

في بنك عودة وصل سعر شراء الدولار إلى 15.90، وسعر 16.00 للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 19.93 للشراء، وسعر 16.03 للبيع. وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المحلية تفصيليا:سعر الدولار فى البنك الأهلي اليومبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، في البنك الأهلي عند الشراء 15.91، وعند البيع 16.01.سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأحد 12-1-2020، 15.96 للشراء، و16.06 للبيع.سعر الدولار فى بنك مصربلغ سعر الدولار اليوم اليوم الأحد 12-1-2020، في بنك مصر عند الشراء 15.91، وعند البيع 16.01.سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكولسعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، سجل فى بنك كريدي أجريكول 15.89 للشراء، وسعر 15.99 للبيع.سعر الدولار فى بنك عودةفي بنك عودة وصل سعر شراء الدولار إلى 15.90، وسعر 16.00 للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 19.93 للشراء، وسعر 16.03 للبيع.

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 12 -1- 2020، وهوت أسفل الـ16 جنيها للبيع والشراء، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزي المصري.وتراجع الدولار اليوم الأحد 12-1-2020 في 11 بنكا محليا ، وهي الأهلي، مصر، عودة، الأهلي اليوناني، مصر إيران، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي، المصرف المتحد.