AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع في 12 بنكا.. سعر الدولار يهبط إلى ما دون حاجز الـ 16 جنيها

الأحد 12/يناير/2020 - 07:36 م
الدولار
الدولار
Advertisements
مايكل عياد
تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 12 -1- 2020، وهوت أسفل الـ16 جنيها للبيع والشراء، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزي المصري.

وتراجع الدولار اليوم الأحد 12-1-2020 في 11 بنكا محليا ، وهي الأهلي، مصر، عودة، الأهلي اليوناني، مصر إيران، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي، المصرف المتحد.

اقرأ أيضا:

وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المحلية تفصيليا:

سعر الدولار فى البنك الأهلي اليوم
بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، في البنك الأهلي عند الشراء 15.91، وعند البيع 16.01.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأحد 12-1-2020،  15.96 للشراء، و16.06 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
بلغ سعر الدولار اليوم اليوم الأحد 12-1-2020، في بنك مصر عند الشراء 15.91، وعند البيع 16.01.

سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول
سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، سجل فى بنك كريدي أجريكول 15.89 للشراء، وسعر 15.99 للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
في بنك عودة وصل سعر شراء الدولار إلى 15.90، وسعر 16.00 للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 19.93 للشراء، وسعر 16.03 للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 فى البنوك

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 2-12-2019

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 4-12-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 9-12-2019 في البنوك

لأول مرة منذ عامين.. الدولار يسجل 15.99 جنيه

استقرار سعر الدولار اليوم بعد تراجعه لأقل قيمة منذ عامين

ترشيحاتنا

الترجي يهدد بتحطيم رقم قياسي للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

فيديوجراف| أهم تصريحات وزير البترول عن اكتشافات الغاز الجديدة

تريند الفن| فيديو جديد يكشف سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على قتيل الفيلا.. وشيرين رضا تستغيث بوزارة الداخلية للمرة الثانية

تزوير الفيديو.. حقيقة القبض على زوج نانسي عجرم بسبب قتيل الفيلا

في ذكري رحيل ليلي فوزي.. تعرف على عدد أزواجها ومعاناتها مع المرض

هل يتم استبدالها؟.. مصير نانسى عجرم فى حلقات The voice kids

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشورت .. نيكول سابا تثير الجدل في الملاهي

مواقفه مع مصر لا تنسى.. شاهد.. 22 صورة من عزاء مدبولي في وفاة السلطان قابوس

هنا الزاهد تبرز جمالها في ظهور جديد