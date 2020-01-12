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مرأة

الألم بيموتك.. 6 طرق لعلاج الجيوب الأنفية في الشتاء

الأحد 12/يناير/2020 - 09:06 م
الالم بيموتك .. 6
الالم بيموتك .. 6 طرق لعلاج الجيوب الأنفية في الشتاء
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اسماء محمد
يعاني البعض من وجود آلام في الجيوب الأنفية خلال فصل الشتاء وقد تحتاج التهابات الجيوب الأنفية إلى طرق علاجية مختلفة بناءً على الشئ الذي يسبب العدوى ومدة استمرار الأعراض. 

وعرض موقع " soundhealthservices" أبرز طرق علاج الجيوب الأنفية فى الشتاء.

- إذا كان السبب التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي الحاد ويمكن علاجه باستخدام مسكنات الألم، بخاخات الأنف الستيرويدية، والماء المالح فى الأنف. 
- التهاب الجيوب الأنفية البكتيري الحاد قد يتطلب مضادات حيوية لإيقاف العدوى. 
- التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يستمر لعدة أشهر، وغالبًا ما يكون الالتهاب أو المشكلات الهيكلية في الجيوب الأنفية سببًا. لذلك ، يهدف العلاج إلى التعامل مع الأسباب وعلاجها بشكل جذري.
- الجراحة تكون ضرورية في بعض الحالات مثل مشاكل فى هيكل الأنف الداخلي.
- أضف الرطوبة إلى الهواء الداخلي للمنزل لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال الهواء الجاف بالخارج، ولكن يمكن استخدام جهاز ترطيب في منزلك وجعله أسهل على الجيوب الأنفية.
- الحفاظ على نظافة المنزل جيدا وتهويته حتى نتخلص من العوامل المسببة لحساسية الجيوب الأنفية.
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