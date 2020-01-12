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رياضة

مدرب الحرس: كنا أقرب للفوز على سموحة

الأحد 12/يناير/2020 - 08:14 م
محمد حليم المدرب
محمد حليم المدرب العام لحرس
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إسلام عوده
قال محمد حليم المدرب العام لحرس الحدود أن فريقه كان الأقرب للفوز على سموحة فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد المكس وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأضاف حليم أن فريقه أدى مباراة طيبة خاصة فى الشوط الأول وأضعنا فرصا سهلة للتهديف لكن فى النهاية نتيجة المباراة عادلة

ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى راحة ٢٤ ساعة لجميع اللاعبين على أن يتم استئناف التدريبات صباح الثلاثاء على ملعب الفريق بالقاهرة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم السبت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز. 

ويسعى الجهاز الإدارى للفريق للاتفاق مع أحد الفرق على إقامة مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل .

ويحتل الفريق العسكري المركز السادس برصيد ١٨ نقطة .
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