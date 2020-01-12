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حوادث

إعدام 350 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في حملة بشبرا الخيمة

الأحد 12/يناير/2020 - 09:06 م
إعدام 350 كيلو لحوم
إعدام 350 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في حملة بشبرا
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إبراهيم الهوارى
شنت الاجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة موسعة على الأسواق طبقا لتعليمات محافظ القليوبية بضرورة إحكام الرقابة المستمرة والسيطرة على الأسواق والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجوده وصلاحيتها للاستخدام وذلك حفاظًاعلى صحة وسلامة المواطنين .

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة أن الحملة شارك فيها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المتمثلة فى الصحة والتموين والطب البيطرى والأمن الصناعى وتم التفتيش ومراجعة جودة وصلاحية المنتجات للاستخدام الادمى والشهادات الصحية للعاملين بها والتراخيص.

وأشار بكر إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإعدام ٣٥٠ كيلو من منتجات اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمى و تحرير ١٢ محضر بسوء تخزين المنتجات وانتهاء فتره الصلاحية .

كما تم تحرير عدد ٨ انزارات من قبل الامن الصناعى لانتهاء تاريخ اسطوانات طفايات الحريق وعدم اتخاذ اشتراطات الأمن الصناعى وتحرير ٦ محاضر بيئية مخالفة للنظافة العامة كما ضبط عدد ٤ منشآت غير حاصله على تجديدات للتراخيص بمزاولة النشاط وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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