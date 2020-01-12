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مرأة

زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل

الأحد 12/يناير/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سيرين عبد النور علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صور جديدة من اخر ظهور لها .

وظهرت سيرين بجامب سوت ضيق ولامع فضي ومطرز بالكامل، واكمام بها تطريزات متدلية حتي كف اليد، واعتمدت سيرين مكياجا مناسبا لـإطلالاتها.

ونسقت سيرين مجوهرات لامعة باللون السيلفر علي رقبتها، وحذاء بكعب عالي والتقطت الصور بوضعيات مختلفة ولكنها أثارت الجدل كثيرا بالتعليقات .

وكانت إطلالة سيرين تشبه كثيرا اطلالة هيفاء والتي ظهرت بها في عدة حفلات الجامب سوت اللامع الضيق. 

وكتبت نيكول علي الصورة " الشهرة حلوة من بعيد عن قريب مش هينة #الديفا
زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل
زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل
زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل
زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل
زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل
زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل
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