زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل

نشرت الفنانة سيرين عبد النور علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صور جديدة من اخر ظهور لها .





وظهرت سيرين بجامب سوت ضيق ولامع فضي ومطرز بالكامل، واكمام بها تطريزات متدلية حتي كف اليد، واعتمدت سيرين مكياجا مناسبا لـ إطلالاتها .





ونسقت سيرين مجوهرات لامعة باللون السيلفر علي رقبتها، وحذاء بكعب عالي والتقطت الصور بوضعيات مختلفة ولكنها أثارت الجدل كثيرا بالتعليقات .





وكانت إطلالة سيرين تشبه كثيرا اطلالة هيفاء والتي ظهرت بها في عدة حفلات الجامب سوت اللامع الضيق.



