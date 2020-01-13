تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل تطبيق زيادة شرائح الكهرباء فى يوليو 2020

أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إلغاء أو تأجيل تطبيق الزيادة المقررة فى أول يوليو ٢٠٢٠ على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلى.



وقال "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالشعب المصرى وخاصة المرأة المصرية لتحملهم نتيجة الإصلاحات الاقتصادية ورفع الدعم التدريجي عن البنزين بأنواعه والسولار والكهرباء والماء والغاز والزيادة التى صاحب ذلك فى سعر كل السلع والخدمات.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك منتجات بترولية ونفط يتم استيراده من الخارج ويعتمد كليا على الدولار في استيراده لمصر، وبعد تراجع سعر الدولار الفترة الماضية ووصوله لـ 16 جنيها لا بد أن تعيد الحكومة النظر في رفع الدعم عن الكهرباء المتوقعة يوليو 2020، إضافة إلى اكتفاء مصر من الغاز نتيجة لاكتشافات التى تمت في الفترة السابقة مثل حقل ظهر وغيره مما نتج عنه وقف استيراد الغاز.



يذكر أن وزارة الكهرباء طبقت الزيادة السادسة فى أسعار شرائح الكهرباء فى اول يوليو ٢٠١٩ وفق للشرائح التالية:



أولًا أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019:



الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا"

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "40 قرشا بدلا 30 قرشا"

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "50 قرشا بدلا من 36 قرشًا"

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "82 قرشا بدلا من 70 قرشًا"

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "100 قرش بدلا من 90 قرشًا"

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات "140 قرشا بدلا من 135 قرشًا"

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشًا".



ثانيا قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الجارى حسب الاستهلاك :



50 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها"

100 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها "

200 كيلو وات شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها"

300 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها".

400 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها"

500 كيلو وات ساعة "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها".

600 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها".

650 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462.5 جنيه ".

750 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607.5 جنيه.

ألف كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها"