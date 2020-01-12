شاهد.. إيران تشتعل والتظاهرات تندلع في جميع أنحاء البلاد بـ هتافات الموت للديكتاتور

اتسعت رقعة التظاهرات ضد النظام الإيراني لتمتد إلى أكثر من 15 مدينة ومحافظة في أنحاء البلاد.





ونشرت إذاعة "راديو فردا" وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر الاحتجاجات العارمة في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.





وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المظاهرات التي جاءت عقب إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية من ميدان آزادي "الحرية" في قلب العاصمة طهران، وهو الميدان الذي شهد على ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.





وامتدت تظاهرات اليوم الاثنين إلى مدن، مشهد والأحواز وأصفهان وتبريز وجرجان وسنندج وكرمانشاه وشيراز وقزوين وسمنان ودامغان ويزد وشاهرود وآمل وبابل





وهتف المتظاهرون بعبارات الموت للديكتاتور وطالبوا برحيل النظام.





وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع فيديو لاستخدام شرطة نظام الملالي العنف مع المتظاهرين في ميدان آزادي (الحرية) بوسط العاصمة طهران.





وتظهر مقاطع الفيديو كذلك اشتباكات الأمن مع المتظاهرين في رشت بمحافظة جيلان شمال غربي إيران.



