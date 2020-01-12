بالتعاون مع استادات.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تفاصيل

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الإدارة القانونية وإدارة العقود انتهينا مؤخرا من إعداد العقود النهائية، الخاصة بمشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي مع شركة "استادات القابضة".





وشدد مرجان على أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات عديدة بين مسئولي الشركة والنادي الأهلي، للاتفاق على النقاط الأساسية والرتوش النهائية للعقود حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء في تفعيلها والعمل بالمشروعات وافتتاحها.



