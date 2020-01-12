علي فرج يتأهل لدور الـ 8 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش

فاز لاعب وادي دجلة علي فرج المصنف الأول على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش على مواطنه يوسف سليمان في مباراة استمرت 44 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/7)(11/9) (11/9) في مباراة دور الـ 16 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك.



وتقام البطولة في الفترة بين 9 يناير 2020 إلي 17 يناير 2020 حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلي 390 ألف دولار.

