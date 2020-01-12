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رياضة

علي فرج يتأهل لدور الـ 8 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش

الأحد 12/يناير/2020 - 10:58 م
علي فرج
علي فرج
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فاز لاعب وادي دجلة علي فرج المصنف الأول على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش على مواطنه يوسف سليمان في مباراة استمرت 44 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/7)(11/9) (11/9) في مباراة دور الـ 16 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك.

وتقام البطولة في الفترة بين 9 يناير 2020 إلي 17 يناير 2020 حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلي 390 ألف دولار.
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