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أحمد موسى يسخر من استقبال تميم في طهران | شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 11:48 م
تميم
تميم
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الاستقبال المهين الذي وجده تميم بن حمد أمير قطر أثناء زيارته لطهران، لإنقاذها بعدما انقلب عليها العالم إثر تسببها في إسقاط طائرة مدنية أوكرانية في طهران.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تميم تعهد بدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية والبالغة أكثر من ملياري دولار، ومع هذا أرسلوا له رئيس هيئة النظافة في طهران لاستقباله، متابعا «ملقوش حد فاضي و شكله بتاع النظافة كان موجود قريب في من المطار».

وتابع موسى، أن هذا الاستقبال مرعب ولكنه يليق بتميم الذي يعتبر الإيرانيين أصدقائه.

وأشار موسى إلى أن تميم أصبح فارسيا بعد الكلام الذي تحدث به في المؤتمر الصحفي، وجعله يحصل على الجنسية الإيرانية.
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