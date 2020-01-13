رقم قياسى جديد فى الدورى الايطالى بـ مباراة يوفنتوس وروما

تمكن ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في المباراة المقامة حاليًا أمام روما، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.



وسجل ديميرال هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء بعدما قابل تمريرة ديبالا من ركلة حرة ثابتة وأسكنها بتسديدة في الشباك.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن ديميرال أصبح أول لاعب تركي يتمكن من تسجيل هدف ليوفنتوس في الدوري الإيطالي.