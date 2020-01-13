AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رقم قياسى جديد فى الدورى الايطالى بـ مباراة يوفنتوس وروما

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تمكن ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في المباراة المقامة حاليًا أمام روما، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وسجل ديميرال هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء بعدما قابل تمريرة ديبالا من ركلة حرة ثابتة وأسكنها بتسديدة في الشباك.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن ديميرال أصبح أول لاعب تركي يتمكن من تسجيل هدف ليوفنتوس في الدوري الإيطالي.
Advertisements

ترشيحاتنا

مراهق سعودي يعذب قطة في الميكروويف.. والسلطات ترد

بعد إطلاق سراح فادى الهاشم.. تفاصيل جديدة فى قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد

مشاكل بالجملة.. حمادة صدقي يعلن تقدمه بشكوى ضد رئيس الهلال السوداني

شاهد.. حركات جنونية من تميم فى إيران.. وتعليق ساخر من أحمد موسي

هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد