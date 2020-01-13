رئيس محكمة الأسرة: منظومة الأحوال الشخصية في مصر لديها خلل إجرائي وليس موضوعيا.. فيديو

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة ورئيس استئناف القاهرة، إن منظومة الأحوال الشخصية فى مصر لديها خلل وهذا الخلل إجرائي وليس موضوعي.



وأضاف المستشار عبد الله الباجا خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه يجب أن تكون إجراءات التقاضي بشأن الميراث من درجة واحدة.



وأوضح رئيس محكمة الأسرة ورئيس استئناف القاهرة، أن كثرة القوانين وتضاربها أدت إلى أنه لم يصل أحد إلى حقة بالاضافة إلى ثقافة المجتمع.



وتابع المستشار عبد الله الباجا، ان هناك 3 قوانين هم الذين ينظمون المواريث و 3 محاكم هم من ينظرون إلى قضايا المواريث.



وأشار إلى أن، محكمة الأسرة هى التى تختص بضبط إعلام الوراثة، مضيفا أن إذا حدثت منازعة فى تلك الإعلام فـ محكمة الأسرة تقضي ببطلان هذا الإعلام.

