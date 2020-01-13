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أخبار العالم

وصول المشير خليفة حفتر إلى موسكو

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وكالة سبوتنيك الروسية عن وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك لمناقشة وقف اطلاق النار في ليبيا.

ووفقا لسبوتنيك التي نقلت عن مصادر مطلعة قولها: "وصل خليفة حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضًا، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو".

وأفادت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مسئول روسي، بأن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، سيزوران العاصمة الروسية موسكو قريبًا، لمناقشة تسوية الأزمة الليبية مع القيادة الروسية.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق، مساء أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00: 01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".
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