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حوادث

سهرة حمراء وجثة في سجادة .. اعترافات مثيرة لـ قاتل عشيقته في السيدة زينب

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:56 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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محمد صبري
"عندما حضرت بالأمس لقضاء ليلة حمراء معها طلبت مني الانصراف وعندما رفضت وقعت بيننا مشاجرة"، هكذا أدلى المتهم بقتل عشيقته بأقواله أمام مباحث السيدة زينب.

وتابع :"قمت على أثرها باحتجازها داخل شقتي وأغلقت الباب من الخارج"، مضيفا : "ولما رجعت تشاجرت معى وهددتني بإبلاغ الشرطة عني باحتجازها ومحاولة اغتصابها، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقوم بقتلها لتفارق الحياة قبل وصولها المستشفى".

وكان قد ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل شقته بحى السيدة زينب، حيث تبين أن المتهم تشاجر مع المتوفاة بعد قيامها بتهديده بإبلاغ الشرطة باحتجازها داخل شقته ومحاولة إغتصابها ، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

البداية كانت عندما تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وملفوفة داخل سجادة.

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الجريمة عشيق المتوفاة وتم ضبطه من خلال أحد الأكمنة .

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بزعم قيام المتوفية باستفزازه عندما حضرت السبت لقضاء ليلة حمراء معه.
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