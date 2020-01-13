دجوكوفيتش يهزم نادال ويقود صربيا للتتويج بكأس رابطة المحترفين للتنس

قاد المصنف ثانيا عالميا، نوفاك دجوكوفيتش، منتخب بلاده صربيا، إلى إحراز لقب كأس رابطة المحترفين للتنس، بالتغلب على إسبانيا ونجمها المصنف أولا عالميا، رافائيل نادال.



وتقدم الإسبان بنتيجة 1-صفر في المواجهة النهائية، بفضل فوز روبرتو باوتيستا على الصربي دوسان لاجوفيتش (6-1 و7-5)، في مباراة الفردي الأولى، قبل أن يحمل دجوكوفيتش المسؤولية على عاتقه، ويقود منتخبه لتحقيق نقطتين متتاليتين، الأولى بفوزه على نادال في مباراة الفردي الثانية، بنتيجة 6-2 و7-6.



وبعدها في مباراة الزوجي الحاسمة التي غاب عنها المصنف أولا عالميا بعدما كان اسمه مدرجا لخوضها (6-3 و6-4).



وتوجت بذلك، صربيا بلقب النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين للتنس.



وقدم دجوكوفيتش طوال المسابقة التي أقيمت في مدن أسترالية عدة، لا سيما في المواجهة النهائية ، أداء قويا أظهر استعداده بشكل جيد للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في مدينة ملبورن الأسترالية، بدءا من 20 يناير الحالي.