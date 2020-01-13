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رياضة

دجوكوفيتش يهزم نادال ويقود صربيا للتتويج بكأس رابطة المحترفين للتنس

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قاد المصنف ثانيا عالميا، نوفاك دجوكوفيتش، منتخب بلاده صربيا، إلى إحراز لقب كأس رابطة المحترفين للتنس، بالتغلب على إسبانيا ونجمها المصنف أولا عالميا، رافائيل نادال.

وتقدم الإسبان بنتيجة 1-صفر في المواجهة النهائية، بفضل فوز روبرتو باوتيستا على الصربي دوسان لاجوفيتش (6-1 و7-5)، في مباراة الفردي الأولى، قبل أن يحمل دجوكوفيتش المسؤولية على عاتقه، ويقود منتخبه لتحقيق نقطتين متتاليتين، الأولى بفوزه على نادال في مباراة الفردي الثانية، بنتيجة 6-2 و7-6.

وبعدها في مباراة الزوجي الحاسمة التي غاب عنها المصنف أولا عالميا بعدما كان اسمه مدرجا لخوضها (6-3 و6-4).

وتوجت بذلك، صربيا بلقب النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين للتنس.

وقدم دجوكوفيتش طوال المسابقة التي أقيمت في مدن أسترالية عدة، لا سيما في المواجهة النهائية ، أداء قويا أظهر استعداده بشكل جيد للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في مدينة ملبورن الأسترالية، بدءا من 20 يناير الحالي.
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