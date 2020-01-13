آخر التطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أثارت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، جدلًا، واسعًا، حولها وحول زوجها خلال الايام القليلة الماضية، بسبب تضارب الأقاويل وانتشار الشائعات، وما زاد الأمر سوءً هو عدد الطلقات التي قام فادي الهاشم بطلقها في القتيل حيث بلغ عددها 18 طلقة، الأمر الذي أثار الشكوك حول كونه متعمد قتلة.



بينما كشف صحفي لبناني يدعى باسيل اسلي، أن نوع المسدس الذي استخدمه فادي، يطلق عدد كبير من الطلقات بمجرد الضغط عليه لمرة واحدة فقط، وهو الأمر الذي جعله يلطق كل هذا الكم من الطلقات.



كما نفى جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي عجرم، استدعاء زوجها مرة أخرى إلى التحقيق، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يريدون استغلال الموقف لصالحهم.



ومن المقرر أن يتم الأفراج عن فادي الهاشم، زوج نانسي بشكل نهائي فور إثبات قتله الشاب السوري بهدف الدفاع عن النفس.