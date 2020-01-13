الكذب مالوش رجلين.. مدير يرفد موظفة بسبب صورة

"الكذب حبله قصير" هذا بالضبط ما حدث مع موظفة في إحدى الشركات، فقد لجأت الموظفة إلى ابتداع كذبة ظنت إنها متقنة بحرفية شديدة، لتبرر لمديرها تأخرها عن العمل.



أرسلت الموظفة إلى مديرها رسالة تعتذر فيها عن تأخرها عن العمل بحجة أن لديها مشكلة كبيرة في سيارتها حيث مزق أحد المسامير كاوتش السيارة ولن تستطيع التحرك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وحتى تؤكد على كلامها قامت بإرسال صورة الكاوتش وبداخله مسمار إلى مديرها، ولكن لن تسيير الرياح لصالح الموظفة، حيث قام المدير بتكبير الصورة بأكبر شكل ،لتكن المفاجئة.



اكتشف المدير أن الصورة تم عملها على الفوتوشوب وعارية تمامًا من الصحة، فقد عملت الموظفة على وضع صورة لمسمار بجوار العجل حتى يبدو وكأنه ممزق.



وكي يتأكد المدير من صحة نظره قام بنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأكدوا أيضًا على أن الصورة مفبركة وليست صحيحة، ليقرر المدير فصل الموظفة من عملها بعد هذه الكذبة.