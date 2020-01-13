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مرأة

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:04 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
13 يناير يصادف عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، التى أتمت اليوم عامها الـ 40، وهي من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار دائما بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات، لأنها تتمتع بجمال وأناقة لافتة.

وتتميز الفنانة درة بذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات والملابس التي تظهر بها، وبالأخص عند ارتدائها فساتين السهرة فهي لها ذوق رائع في اختيار الفساتين التى تطل بها على السجادة الحمراء و تنتقي فساتينها بعناية شديدة.

تجمع فساتين الفنانة درة بين الرقي العصري وبين الكلاسيكية الفاخرة لكنها تحرص في نفس الوقت على اختيار الفساتين التى تتسم بطابع الاحتشام، وتختار قصات الفساتين التي تبرز قوامها الرشيق.

كما تحرص دوما الفنانة التونسية درة على ارتداء الفساتين الفخمة ذات الأقمشة الجذابة والراقية التي تمنحها مظهرا جذابا وراقيا، وتقوم باختيار تسريحات الشعر و صيحات الماكياج التى تتناسب معها، كما تقوم بتنسيق قطع الأكسسوارات والمجوهرات التى تزيد من جمال طلتها.
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها
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